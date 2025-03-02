Telegraph: Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом

Global Look Press/Krisztian Elek/Keystone Press Agency Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Вашингтоном после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в газете The Telegraph.
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