Возмездие на побережье: армейские подразделения вывели из строя производство дронов и хранилища топлива в Одессе Юлия ЧелкановаВ ходе масштабной ночной операции российские военные нанесли высокоточный удар по объектам военной инфраструктуры в Одессе.