Возмездие на побережье: армейские подразделения вывели из строя производство дронов и хранилища топлива в Одессе Юлия ЧелкановаВ ходе масштабной ночной операции российские военные нанесли высокоточный удар по объектам военной инфраструктуры в Одессе.
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