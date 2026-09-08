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Возмездие на побережье: армейские подразделения вывели из строя производство дронов и хранилища топлива в Одессе

Возмездие на побережье: армейские подразделения вывели из строя производство дронов и хранилища топлива в Одессе

Возмездие на побережье: армейские подразделения вывели из строя производство дронов и хранилища топлива в Одессе Юлия ЧелкановаВ ходе масштабной ночной операции российские военные нанесли высокоточный удар по объектам военной инфраструктуры в Одессе.

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