В Нижнем Новгороде представили программы реабилитации людей с особенностями

Как сделать так, чтобы люди с ментальными расстройствами не были исключены из общества и нашли своё место в жизни? Эта тема стала главной на IХ межокружном фестивале реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».
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