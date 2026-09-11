Педру Нету продлил контракт с «Челси»

Вингер Педру Нету продолжит выступать за «Челси».Вингер Педру Нету продолжит выступать за «Челси». Стороны пролонгировали трудовое соглашение до 2032 года, сообщается на официальном сайте клуба.
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