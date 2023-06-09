CNN Philippines: на Филиппинах эвакуируют десятки тысяч людей из-за извержения вулкана

Директор филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил CNN Philippines. За сутки из кратера вулкана 199 раз вылетал пепел и камни, также произошло шесть выбросов лавы, смеси вулканических частиц, горячих газов и пепла.
Директор филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил CNN Philippines. За сутки из кратера вулкана 199 раз вылетал пепел и камни, также произошло шесть выбросов лавы, смеси вулканических частиц, горячих газов и пепла.
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