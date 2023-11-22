WP: призрак Трампа страшнее России — Европа спешно перевооружается

Вся Европа боится возвращения Дональда Трампа в Белый дом, который обещал вывести США из НАТО. В этой связи страны континента стараются использовать возможность вооружиться до зубов на случай, если он победит на выборах президента Соединённых Штатов.
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