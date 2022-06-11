43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон»

«Голден Стэйт» одержали победу в гостях и сравняли счет в финальной серии — 2:2. В ночь на 11 июня в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».