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43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон»

43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон»

«Голден Стэйт» одержали победу в гостях и сравняли счет в финальной серии — 2:2. В ночь на 11 июня в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».

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