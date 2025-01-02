В восьми провинциях Марокко впервые за полвека выпал снег

В Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Об этом сообщает местный телеканал Maghreb Arabe Press. Национальный метеорологический центр Марокко объясняет необычные погодные условия для пустынной местности значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.
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