Полиция Петербурга проверила два этнических бойцовских клуба

На Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных Вечером в четверг, 22 мая, сотрудники ГУ МВД России провели «точечные» рейды по клубам боевых единоборств, ориентированных на клиентов из мигрантской среды, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.