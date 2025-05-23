Полиция Петербурга проверила два этнических бойцовских клуба

На Апраксином переулке и на проспекте Непокоренных Вечером в четверг, 22 мая, сотрудники ГУ МВД России провели «точечные» рейды по клубам боевых единоборств, ориентированных на клиентов из мигрантской среды, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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