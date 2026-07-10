В Роскачестве протестировали: лучшие приложения для поиска и покупки недвижимости

Расширенные возможности приложений зачастую сопровождаются сбором большего объема пользовательской информации Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил семь популярных приложений для поиска недвижимости, оценив их по 111 критериям, включая функциональность, удобство, безопасность, доступность и соблюдение законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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