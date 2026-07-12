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Страшно далеки от народа». Пара слов о «выходном пособии» депутатам Госдумы

Страшно далеки от народа». Пара слов о «выходном пособии» депутатам Госдумы

С некоторых пор ленты новостей российских агентств превратились в хроники военного времени. Именно военного, о чём, после недавнего признания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, снявшего негласный запрет на право россиян называть вещи своими именами, по крайней мере, в части СВО, можно уже говорить совершенно открыто.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Вы правы!
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4 н.
Геннадий Хрипунов
Новака под суд, а так же всю шваль нефтяную которая правит или к расстрелу их всех, только так сделал бы Товарищ Сталин. И. В.
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4 н.
МП
Михаил Пантюхин
Точно!
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4 н.