Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Российский литограф на 350 нм сдан и готов к производству!

Российский литограф на 350 нм сдан и готов к производству!

Последняя информация о российском литографе на 350 нм с рабочей длиной волны 365 нм озвучивалась ещё год назад, когда заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что первый российский литограф уже создан и проходит испытания.

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