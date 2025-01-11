Как сделать корейский макияж: что понадобится, пошаговая техника

Содержание: Что это Что нужно Как сделать Идеи Корейский макияж: особенности «Фарфоровая» кожа «Фарфоровая» кожа в корейском макияже стала ключевым элементом, потому что светлый оттенок кожи в принципе ценится в Азии больше, чем в Европе.