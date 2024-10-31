Запрет на ношение хиджабов, никабов и других всяких «абов» уже начинает надоедать. Особенно это касается образовательных учреждений.
«Очень чувствительная тема» и "грубое нарушение Конституции": скандал вокруг ношения хиджабов и никабов
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Какие хиджабы, правительство, депутатов, вместе с Путиным, пора собирать подписи и отправлять по референдуму в отставку, если они довели страну до ручки, ещё хотят навязать нам светском государстве непонятно каких джамшутов, с ихними непонятными обычаями значит им не не место в нашей стране, значит они предатели России, их надо привлекать к уголовной ответственность, это что такое. Согласно конституции они нарушают все права о защите прав граждан России о чём ещё может идти речь. Закон есть, он принят, почему мы должны терпеть выходки непонятно какого руководства, чьё оно, наше, американское, чеченское, азиатское, что творится в стране ?!
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1 час.
Балу -
Хотите носить хиджабы - пиз...уйте в кишлаки и аулы!... Все!...
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45 мин.
М
ММ
"На Западе сейчас горячо поддерживают Хамзаева и Делимханова в деле насаждения хиджабов на Владимирщине. "- Логично, что оные персонажи вполне враги народа! Если депутата поддерживает Запад, то он действует не в интересах России. Кстати,тот же Кадыров высказывался против хиджабов. Ибо чеченки в хиджабах много раз взрывались! Любая в никабе или хиджабе на улице должна немедленно задерживаться полицией, долго устанавливаться ее личность и проводиться обыск на предмет наличия оружия и взрывчатки! После серии таких обысков либо будут в своем хиджабе сидеть дома, либо одеваться по человечески! Товарищ Мухаммед женщин в хиджабы не одевал! И мусульманки в СССР ничего подобного не носили.
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14 мин.
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