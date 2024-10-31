«Очень чувствительная тема» и "грубое нарушение Конституции": скандал вокруг ношения хиджабов и никабов

РР

Русский Россиянин

Какие хиджабы, правительство, депутатов, вместе с Путиным, пора собирать подписи и отправлять по референдуму в отставку, если они довели страну до ручки, ещё хотят навязать нам светском государстве непонятно каких джамшутов, с ихними непонятными обычаями значит им не не место в нашей стране, значит они предатели России, их надо привлекать к уголовной ответственность, это что такое. Согласно конституции они нарушают все права о защите прав граждан России о чём ещё может идти речь. Закон есть, он принят, почему мы должны терпеть выходки непонятно какого руководства, чьё оно, наше, американское, чеченское, азиатское, что творится в стране ?!