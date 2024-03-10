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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян дрался с травмой ноги: «Месяц не спарринговал. Дрался с одной ногой»

«Я дрался с одной ногой эти 15 минут. Ядун – крепкий хороший парень, но мой бокс оказался лучше. Я хотел больше бить ногами по корпусу, но это не получилось.

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