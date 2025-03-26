Российский военный заявил о препятствовании ВСУ эвакуации мирных жителей Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали подступы к населенным пунктам. О препятствовании украинских бойцов эвакуации мирных жителей рассказал ТАСС исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка «Юг» с позывным Пегас.
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