Русская весна
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Русская весна

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Кадры водружения флага России на западной окраине Шахтерского (ВИДЕО, КАРТА)

Кадры водружения флага России на западной окраине Шахтерского (ВИДЕО, КАРТА)

Российские войска продолжают проламывать оборону врага на южно-донецком направлении, поднимая флаги над всё новыми и новыми населенными пунктами.

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