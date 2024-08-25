10 интересных психологических фактов о нас любимых

Человеческая психика остается одной из самых больших загадок в мире. Хотя исследователи узнали много интересных фактов о психологических особенностях человека и даже могут предсказывать наше поведение исходя из некоторых правил, многое еще остается неизвестным.
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