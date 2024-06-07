Трое мигрантов признаны виновными в жестоком убийстве знакомого в Самаре

В Самаре суд вынес приговор трем уроженцам Средней Азии за жестокое убийство своего знакомого. Один из них был приговорен к пожизненному заключению, его сообщники - каждый к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
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