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Банкиры не согласились с тарифами на пользование биометрией

Банкиры не согласились с тарифами на пользование биометрией

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце прошлой недели обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой скорректировать для участников рынка тарифы на аутентификацию через векторы в ЕБС, «Коммерсант» ознакомился с текстом письма.

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