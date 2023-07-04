Банкиры не согласились с тарифами на пользование биометрией

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце прошлой недели обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой скорректировать для участников рынка тарифы на аутентификацию через векторы в ЕБС, «Коммерсант» ознакомился с текстом письма.