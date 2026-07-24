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Славянская девальвация: флаг Северной Македонии перестал пугать даже политического лидера македонских албанцев

Славянская девальвация: флаг Северной Македонии перестал пугать даже политического лидера македонских албанцев

Лидер крупнейшей и старейшей албанской политической партии «Демократический союз за интеграцию» (DUI) Али Ахмети, впервые за 24 года легальной политической карьеры повесил у себя в кабинете государственный флаг своей страны.

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