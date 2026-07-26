Первый межвузовский христианский студенческий лагерь прошёл в селе Покровское

Первый межвузовский христианский студенческий лагерь: единство веры, знаний и творчества. 22–23 июля в селе Покровское Тверской области по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия прошёл первый межвузовский христианский студенческий лагерь.
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