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Первый межвузовский христианский студенческий лагерь прошёл в селе Покровское

Первый межвузовский христианский студенческий лагерь прошёл в селе Покровское

Первый межвузовский христианский студенческий лагерь: единство веры, знаний и творчества. 22–23 июля в селе Покровское Тверской области по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия прошёл первый межвузовский христианский студенческий лагерь.

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