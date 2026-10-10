В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. По данным регионального оперштаба, в Шебекино FPV-дрон нанёс удар по машине, пострадал мужчина.
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