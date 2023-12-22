Уход Бобби Котика, новая игра от авторов «Ведьмака», Starfield в 2024-м, новые «Корсары» в январе…

Бывшие ветераны CD Project RED готовят анонс своей дебютной игры; авторы ремейка Silent Hill 2 работают над игрой по франшизе Skybound Entertainment, возможно это будут «Ходячие Мертвецы»; Insomniac установит планку для бюджета будущих игр, а также уволит часть сотрудников; создатели Starfield рассказали, что ждёт игру в 2024-м; Corsairs Legacy выйдет в раннем доступе Steam в январе; Atlas Fallen обзаведётся свежим контентом; Бобби Котик покидает пост гендиректора Activison Blizzard; в магазинчике Valve стартовала большая зимняя распродажа.