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Царьград

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Одним выстрелом: Русский снайпер уничтожил группу украинских военных

Одним выстрелом: Русский снайпер уничтожил группу украинских военных

Русский снайпер одним выстрелом уничтожил группу украинских военных.Снайпер войскового спецназа группировки "Днепр" одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров уничтожил целую группа украинских военных.

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