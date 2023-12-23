Firefly Aerospace: ракета Alpha вышла из строя на завершающем этапе полета

Ракета-носитель Alpha американской частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace вывела экспериментальный спутник связи военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на неправильную орбиту из-за неполадки.
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