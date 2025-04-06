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Россия сбила бомбу JDAM и 100 дронов за сутки, сообщает Минобороны

Россия сбила бомбу JDAM и 100 дронов за сутки, сообщает Минобороны

Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО успешно уничтожили за сутки 100 беспилотников самолетного типа и американскую управляемую бомбу JDAM.

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