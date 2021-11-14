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"Газпром-Медиа" отказался от съёмки артистов, поддержавших Навального

"Газпром-Медиа" отказался от съёмки артистов, поддержавших Навального

А разве тут нет логики? Близкая к государству деньгами, идеологией, влиянием компания не хочет (наконец-то) нанимать на работу людей, которые поддерживают революцию и революционеров в стране.

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Комментарии
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семен семенович
они вправе искать того работодателя, который в них заинтересован.--- на трассе или на базаре
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1
12 час.
Александр Sh
аж не верится, что так сделали...
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8 час.
Ольга Арутюнян
Надеюсь, что это правда. Потому что, не плюют в колодец, из которого пьют, не рубят сук, на котором сидят и т.п. Им всего лишь отказали от съемок в рекламе, не в фильмах. Та же "высокоидейная" Юлия Ауг без конца снимается в главных ролях. Да и хорошо, т.к. актриса замечательная. То же относится и А. Серебрякову, Г. Куценко, Е. Стычкину, П. Деревянко. Пусть снимаются. Остальных без сожаления можно забыть. Что касается Бортич, Шмыковой, смешно даже слушать, что на них свет клином сошёлся, и кто, если не они:)
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8 час.

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