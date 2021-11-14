"Газпром-Медиа" отказался от съёмки артистов, поддержавших Навального

Ольга Арутюнян

Надеюсь, что это правда. Потому что, не плюют в колодец, из которого пьют, не рубят сук, на котором сидят и т.п. Им всего лишь отказали от съемок в рекламе, не в фильмах. Та же "высокоидейная" Юлия Ауг без конца снимается в главных ролях. Да и хорошо, т.к. актриса замечательная. То же относится и А. Серебрякову, Г. Куценко, Е. Стычкину, П. Деревянко. Пусть снимаются. Остальных без сожаления можно забыть. Что касается Бортич, Шмыковой, смешно даже слушать, что на них свет клином сошёлся, и кто, если не они:)