Куба назвала высылку нелегалов из США политическим давлением на народы Америки

Куба назвала высылку нелегалов из Соединенных Штатов политическим давлением на народы Америки. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья.
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