В Севастополе 2 августа три вида топлива поступят в свободную продажу на АЗС

Завтра на АЗС города три вида топлива поступят в свободную продажу, ещё четыре — по QR-кодам. С завтрашнего дня без электронных разрешений можно будет приобрести ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров).