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Вести Севастополь

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В Севастополе 2 августа три вида топлива поступят в свободную продажу на АЗС

В Севастополе 2 августа три вида топлива поступят в свободную продажу на АЗС

Завтра на АЗС города три вида топлива поступят в свободную продажу, ещё четыре — по QR-кодам. С завтрашнего дня без электронных разрешений можно будет приобрести ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров).

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