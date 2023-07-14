Сбербанк подал иск в суд о признании рязанского ООО «НИТИ» банкротом

Сумма исковых требований кредитора составляет более 24 млн 58 тысяч рублей. Напомним, ранее глава СК РФ Бастрыкин поручил руководителю рязанского СУ СКР Никешкину провести проверку по факту обращений арендаторов помещений о нарушении их прав.
Сумма исковых требований кредитора составляет более 24 млн 58 тысяч рублей. Напомним, ранее глава СК РФ Бастрыкин поручил руководителю рязанского СУ СКР Никешкину провести проверку по факту обращений арендаторов помещений о нарушении их прав.
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