Стихия ударила по тормозам московскому транспорту. Ураган «Эдгар» усложнил жизнь автомобилям, трамваям, поездам и вокзалам

У природы нет плохой погоды, пела великая Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман». Есть мнение, что жители столицы с этим тезисом не согласятся после того, что проехало, пролетело, прорвалось и прошелестело в столице.
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