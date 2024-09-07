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В Тульской области мошенники взяли на женщину два кредита

В Тульской области мошенники взяли на женщину два кредита

В Кимовске Тульской области злоумышленники взяли на женщину два кредита. С помощью Кимовского суда удалось признать эти обязательства недействительными, информирует объединенная пресс-служба судебной системы и УСД по региону.

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