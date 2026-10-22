Asia will need as much as $1 trillion annually in energy investment over the next 15 years to meet rising demand and reduce its exposure to supply disruptions, according to a McKinsey report released Thursday.
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