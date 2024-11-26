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В России резко усилят защиту граждан от финансовых мошенников

В России резко усилят защиту граждан от финансовых мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с правоохранительными органами и Центробанком (ЦБ) разработали в общей сложности порядка 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников.

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