В России резко усилят защиту граждан от финансовых мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с правоохранительными органами и Центробанком (ЦБ) разработали в общей сложности порядка 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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