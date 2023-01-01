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Овечкин обошел Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452. До Селянне (16-е место в истории) – 2 балла

Александр Овечкин обошел Сидни Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2).

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