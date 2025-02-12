Эксперты сообщили о рекорде цен на аренду складов Московского региона

В CMWP прогнозируют дальнейший рост ставок в пределах инфляции на фоне постепенного охлаждения спроса По итогам 2024 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на складские площади класса А в Московском регионе достигла 11,8 тыс.
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