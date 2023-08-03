Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году

AB

Anlrey Boracow

Реальный пацан, пошел в ОТКАЗ, молодец! Теперь, если его посадят то он типа авторитета будет на зоне. А что, практически все по понятиям, со следствием не сотрудничал, перед мусорами америкосавскими не лебезил, пошел в отказ, братву не "сдавал".... Ну прямо реальный ВОР В ЗАКОНЕ! Повезло америкосам, он же четыре года их ПАХАНОМ был, у коло еще такой реальный музчина правил? Завидую америкосам, но молча.