Global Look Press/IMAGO/Manuel Geisser Ещё в двадцать втором году коллективный Запад устами бывшего главы британского правительства велел террористической организации "Украина" воевать до последнего жителя оккупированных ею земель.
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