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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штутгарт (WTA). Рыбакина сыграет за титул с Костюк

Сетка здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 15 – 21 апреля 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Крытые корты, грунт Финал Елена Рыбакина (Казахстан)  Марта Костюк (Украина) Дата проведения 21 апреля, 14.

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