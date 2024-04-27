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  • zygmund nedialkow
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Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

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zn
zygmund nedialkow
Вопрос в том нужна ли Молдавия большому капиталу.
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