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Трамп вспомнил о Канаде

Трамп вспомнил о Канаде

Президент США Дональд Трамп снова вернулся к идее обложить импорт из Канады высокими пошлинами — и сделал это не от хорошей жизни.

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