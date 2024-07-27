«Подготовка к новой большой войне»: Марков о мирном плане Зеленского-Помпео

Мирный сценарий по конфликту на Украине, который представил бывший госсекретарь США Майкл Помпео как вероятный план кандидата в президенты США Дональда Трампа, может привести к новой большой войне уже через пять лет.
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