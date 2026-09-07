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Ethereum испытывает растущий спрос и сдвиг динамики рынка

Ethereum испытывает растущий спрос и сдвиг динамики рынка

Последние данные указывают на растущее покупательское давление на рынках Ethereum. Примечательные события включают рост ордеров на покупку по сравнению с ордерами на продажу Binance, вывод более 116 000 ETH с бирж в течение 48 часов и положительный чистый приток ETF Ethereum к концу недели.

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