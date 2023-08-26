Как в Китае выкупают невест и сколько они стоят жениху

В Китае до сих пор принято соблюдать обычай «выкупа» красивых женщин. Это культурное явление предполагает, что будущий жених должен сделать серьезный финансовый вклад, чтобы приобрести право взять себе в жены избранницу, и этот процесс оформлен определенными ритуалами и традициями.