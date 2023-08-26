В Китае до сих пор принято соблюдать обычай «выкупа» красивых женщин. Это культурное явление предполагает, что будущий жених должен сделать серьезный финансовый вклад, чтобы приобрести право взять себе в жены избранницу, и этот процесс оформлен определенными ритуалами и традициями.
Как в Китае выкупают невест и сколько они стоят жениху
Комментарии
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Владимир Евтушенко
дикие обычаи
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10 час.
Владимир Соловьев
Не совсем: исключена возможность приспособленцев и лентяев пожить за чужой счёт. Речь идёт о полноценным воспитании будущего поколения.
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8 час.
А
Александр
Значит можно найти подешевле и красивее в беднейших районах)))
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6 час.
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