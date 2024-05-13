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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У 3 игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в сезоне. В топ-5 лиг больше лишь у «Ман Сити» и «Байера» – по 4 футболиста

На счету форварда Джанлуки Скамакки 17+5 по «гол+пас», у полузащитников Шарля де Кетеларе и Тена Копмейнерса – 13+9 и 15+7 соответственно.

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