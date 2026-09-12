Как превратить ненужные вещи в эффектные кашпо для сада: личный опыт и неожиданные решения

Задумывались ли вы о том, сколько на самом деле возможностей для декора скрывается в обычных вещах, которые годами пылятся в сарае или на дальних полках? Когда речь заходит об украшении участка, многие сразу представляют дорогие садовые центры и сложные дизайнерские проекты.