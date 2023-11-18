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Новости Тамбова

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В Тамбовской области "чёрный лесоруб" вырубил 46 деревьев

В Тамбовской области "чёрный лесоруб" вырубил 46 деревьев

В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение о незаконной порубке деревьев. Сотрудники регионального УФСБ совместно с полицейскими задержали лесовоз с прицепом, в котором находилась перевозимая древесина.

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