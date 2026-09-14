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В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве, совершённом в 2009 году

В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве, совершённом в 2009 году

Как сообщили в пресс‐службе прокуратуры Оренбургской области, обвинительное заключение утверждено в отношении 45‐летнего мужчины, входившего в состав организованной преступной группы.

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