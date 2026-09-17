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Смоленская Газета

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Ольга Гусарова: Военная служба – вопрос долга и чести, дело для настоящего мужчины

Ольга Гусарова: Военная служба – вопрос долга и чести, дело для настоящего мужчины

«Военная служба – вопрос долга и чести, дело для настоящего мужчины. Наши земляки мужественно и стойко несут службу и отлично справляются с поставленными боевыми задачами в зоне проведения специальной военной операции.

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