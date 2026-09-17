Ольга Гусарова: Военная служба – вопрос долга и чести, дело для настоящего мужчины

«Военная служба – вопрос долга и чести, дело для настоящего мужчины. Наши земляки мужественно и стойко несут службу и отлично справляются с поставленными боевыми задачами в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым